Companhia aérea coloca comissária de voo no topo do prédio mais alto do mundo

A companhia aérea Fly Emirates decidiu comemorar, de forma inusitada, a decisão do Reino Unido de reabrir as portas para a entrada de aeronaves dos Emirados Árabes Unidos. Na última semana, a gigante do setor colocou uma mulher vestida de comissária de bordo no topo do Burj Khalifa, o arranha-céu mais alto do mundo, localizado em Dubai. A façanha foi tema de matéria no portal Aeroin.

Mas, antes de contar como foi possível essa ação publicitária, é preciso deixar claro que a empresa aérea não colocou a vida de nenhum funcionário em risco. Na verdade, a falsa comissária era a paraquedista e dublê Nicole Smith-Ludvik, que se vestiu com o uniforme clássico da empresa e foi levada ao topo do prédio. Veja:

A profissional escreveu nas redes sociais que essa foi uma das “acrobacias mais incríveis e loucas que já fez”. Toda a produção foi planejada nos mínimos detalhes e envolveu especialistas em ações, helicópteros e drones.