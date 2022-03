Com voto do Brasil, Assembleia Geral da ONU pede 'fim imediato das hostilidades' na Ucrânia

Com 140 votos a favor, 5 contra e 38 abstenções, a Assembleia Geral da ONU aprovou, nesta quinta-feira (24), nova resolução apresentada pela Ucrânia, sobre as “consequências humanitárias da agressão” russa, que em menos de um mês provocou o deslocamento de 10 milhões de pessoas, 3,5 milhões das quais refugiadas no exterior, metade delas crianças. O Brasil foi uma das nações a aprovar o teor do documento. As informações são da AFP.

O documento aprovado por esmagadora maioria da assembleia culpa a Rússia pela crise humanitária na Ucrânia e pede mais uma vez o “pede a interrupção imediata das hostilidades pela Rússia contra a Ucrânia, em particular os ataques contra civis e alvos civis”, assim como a “proteção de civis, pessoal humanitário, jornalistas e pessoas em situação de vulnerabilidade, como mulheres e crianças”.