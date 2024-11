Com milage registrado no Brasil, 'Influenciador de Deus' séra declarado santo pela igreja católica

Um adolescente, nascido em Londres, está prestes a se tornar o primeiro santo da geração millennial - pessoas nascidas entre o início dos anos 1980 e o final dos anos 1990 - com canonização marcada para abril de 2025, o que lhe rendeu o título de "influenciador de Deus". Além disso, ele é reconhecido como o "santo padroeiro da internet" devido ao seu trabalho de documentar milagres online e gerenciar sites para organizações católicas.

Carlo Acutis foi beatificado em 2020, um passo inicial rumo à santidade, após a atribuição de seu primeiro milagre: a cura de uma criança brasileira que sofria de uma doença congênita no pâncreas. Este milagre foi registrado em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Recentemente, o Papa Francisco reconheceu um segundo milagre atribuído a Acutis. Neste caso, acredita-se que ele intercedeu pela cura de um estudante universitário em Florença que apresentava sangramentos no cérebro após um traumatismo craniano.

VEJA MAIS

De acordo com a doutrina católica, os santos são considerados pessoas que, após a morte, têm a capacidade de interceder junto a Deus para realizar milagres na Terra. O reconhecimento do segundo milagre foi formalizado pelo Papa durante uma reunião com o departamento responsável pelos santos no Vaticano.

Carlo Acutis

Nascido em Londres, em 1991, Carlo viveu a maior parte da vida em Milão, onde cresceu como um jovem católico devoto da Virgem Maria. Apaixonado por tecnologia, ele criou um site dedicado a catalogar os milagres realizados pelos santos da Igreja Católica. Logo depois, ele ficou conhecido como "padroeiro da internet".

A vida de Carlo foi interrompida prematuramente após diagnóstico de leucemia. Em 12 de outubro de 2006, o mesmo dia em que a Igreja Católica celebra Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, Carlo Acutis faleceu, aos 15 anos. Se ainda estivesse vivo, Carlo estaria com 33 anos este ano.

*(Pedro Garcia, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de OLiberal.com)