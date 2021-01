Com 2,26 metros e 8 anos, morre Freddy, o cão mais alto do mundo

O gigante Freddy, um dogue alemão, reconhecido como o cão mais alto do mundo morreu aos oito anos, nesta quarta-feira (27). A morte do animal foi anunciada pelo Livro Guinness dos Recordes, que deu a ele o título por sua imensa altura em 2016.

Erguido sobre as suas pernas traseiras, Freddy chegou a medir 2,26 metros. O cachorro pesava 95 quilos.

We're saddened to announce the passing of Freddy, who was the world's tallest dog, at aged eight.