Colisão entre trens no Paquistão deixa 30 mortos e mais de 100 feridos

Uma colisão entre dois trens no sul do Paquistão deixou pelo menos 30 mortos e mais de 100 feridos nesta segunda-feira, 7. Cerca de 20 pessoas ainda estavam presas nos destroços no início da madrugada desta segunda, pelo horário de Brasília. De acordo com funcionários da ferrovia, cerca de 1.100 passageiros estavam a bordo das duas composições. As autoridades do Paquistão já ordenaram a abertura de investigação sobre o ocorrido. Fonte: Associated Press.