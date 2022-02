Colapso da Meta: Riqueza de Zuckerberg despenca e ele pode deixar a lista dos 10 maiores bilionários

Mark Zuckerberg perdeu US$ 31 bilhões de sua riqueza pessoal e caiu três posições na lista da Bloomberg Billionaires Index, das pessoas mais ricas do mundo. Ele agora ocupa o 10º lugar entre os maiores bilionários do planeta, atrás do cofundador da Oracle (ORCL), Larry Ellison, e apenas algumas centenas de milhões de dólares acima do empresário indiano de energia para tecnologia, Mukesh Ambani. As informações são da CNN.

A atual situação de Zuckerberg é resultado do colapso histórico das ações da Meta Platforms, empresa anteriormente conhecida como Facebook (FB). Ela teve seu pior dia na bolsa de valores na quinta-feira (3). As ações da empresa fecharam em queda de mais de 26%, cortando quase US$ 240 bilhões em seu valor de mercado. Zuckerberg, de 37 anos, possui mais de 398 milhões de ações da Meta, ou 14,2% da empresa, de acordo com um registro da SEC de fevereiro de 2021, o registro mais recente disponível.

A queda se deu após Zuckerberg relatar, em uma ligação com analistas, um raro declínio nos lucros e números de usuários estagnados, e fornecer uma avaliação vaga das perspectivas da empresa, pois investe pesadamente em aumento de e realidade virtual.

Além de um relatório de ganhos desastroso, Meta revelou pela primeira vez quanto dinheiro está gastando em sua mudança para o metaverso. A empresa também relatou um declínio leve, mas impressionante, nos usuários ativos diários do Facebook nos Estados Unidos e no Canadá em relação ao trimestre anterior.

Atualmente, o CEO da Tesla (TSLA), Elon Musk, lidera a lista dos maiores bilionários, por uma ampla margem.