Cliente compra air fryer on-line e recebe réptil vivo no pacote; veja

Uma cliente levou um susto ao abrir a embalagem de uma air fryer comprada pela internet e encontrar um réptil vivo junto com o eletrodoméstico. O pedido foi feito na Amazon e partiu dos Estados Unidos para Medellín, na Colômbia, onde Sofía Serrano mora.

De acordo com a consumidora, a embalagem estava totalmente lacrada. "A air fryer foi entregue com um 'companheiro'”, disse ela em um vídeo publicado na internet. Surpresa com a situação, Sofía e outras três mulheres que estavam com ela transferiram o animal para um balde e lhe deram água. Elas entraram em contato com clínicas e centros especializados para garantir o resgate adequado do réptil.

Sofía também informou que tentou solucionar o problema diretamente com a Amazon. No X (antigo Twitter), ela descreveu que a empresa ofereceu a devolução do produto e o reembolso do valor pago.

“Já sabemos que a responsabilidade foi da Amazon, pois o réptil foi colocado no saco onde foi embalada a airfryer. A Amazon não quer se responsabilizar e a situação é gravíssima, já que um animal estranho pode gerar implicações à saúde”, disse Sofía.