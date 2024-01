Gata viaja 100 km escondida em sofá vendido e tutor aluga carro para resgatar o animal

Um tutor viajou mais de 100 quilômetros para resgatar sua gata que viajou escondida em um sofá que havia sido vendido para uma amiga. Julio Guilger mora em São Paulo e teve que viajar até Campinas (SP) para buscar a gata Malhada, de 11 anos.

Julio recebeu a mensagem da amiga dizendo que o móvel tinha vindo com “um brinde”. “Ela mostrou a foto com a gata. Estava no meio do escritório, tomei um baita susto", disse o tutor.

Julio afirma que sua gata é reservada e tende a se esconder em situações com muitas pessoas presentes na residência. No dia em que os carregadores apareceram, a casa já estava movimentada com a presença de outros profissionais, incluindo um eletricista e um serralheiro. O tutor supôs que a felina estivesse no escritório e, curiosamente, mesmo quando o sofá começou a ser movido, ela não emitiu qualquer miado. Julio precisou alugar um carro para resgatar a felina malhada em Campinas.