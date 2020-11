Cingapura estuda caso de bebê nascido com anticorpos da covid-19

Médicos estão estudando o impacto da covid-19 em gestantes e recém-nascidos em Cingapura, onde um bebê nascido de uma mãe infectada no início deste mês mostrou ter anticorpos contra o vírus, mas não a doença.

O estudo em andamento nos hospitais públicos da cidade-Estado amplia os esforços internacionais para entender melhor se a infecção ou os anticorpos podem ser transferidos durante a gravidez e se esta oferece um escudo de proteção contra o vírus.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) diz que, embora algumas gestantes tenham um risco maior de desenvolver casos graves de covid-19, ainda não se sabe se uma gestante infectada pode passar o vírus ao feto ou bebê durante a gravidez ou o parto.

Uma moradora de Cingapura infectada com o coronavírus em março, quando estava grávida, disse ao jornal local Straits Times que médicos lhe disseram que seu filho tinha anticorpos contra o vírus, mas que nasceu sem a infecção.

"Ainda não se sabe se a presença destes anticorpos em um recém-nascido confere um grau de proteção contra uma infecção de covid-19, muito menos a duração da proteção", disse Tan Hak Koon, presidente da divisão de obstetrícia e ginecologia do Hospital Feminino e Pediátrico KK.

O KK é um dos hospitais envolvidos no estudo de gestantes infectadas em Cingapura, detalhes do qual vieram à tona depois que o caso do bebê nascido com anticorpos veio a público.