Cinemas da Rússia exibem 'Batman' e 'Red' em versões pirateadas, como faziam na era soviética

Alguns cinemas da Rússia estão exibindo abertamente obras pirateadas, desde que os maiores estúdios de Hollywood pararam de lançar filmes no País e a Netflix interrompeu a sua operação no território, por causa da guerra na Ucrânia. Há também salas mais cuidadosas que permitem que indivíduos aluguem seus espaços para exibir filmes, de graça ou pagando taxa. Entre os filmes exibidos de forma ilegal estão "Batman", "Não Olhe para Cima", ou "Red: Crescer É uma Fera". As informações são do Jornal The New York Times e foram divulgadas pela Folha de São Paulo,

Esse tipo de exibição é remanescente da era soviética, quando o único modo de assistir à maior parte da produção cinematográfica ocidental era por meio de versões pirateadas. Cidadãos soviéticos se reuniam em escritórios vazios, salas de estar e centros culturais para assistir a cópias piratas de clássicos como "Rocky", "O Exterminador do Futuro" e "Nove e Meia Semanas de Amor", que tinham furado a Cortina de Ferro.

A diferença é que, naquela época, os filmes chegavam ao país em fitas VHS contrabandeadas, enquanto atualmente a internet tornou o método mais rápido e simples: Diversos sites oferecem cópias piratas de filmes que demoram minutos para serem baixadas.

As exibições ilegais são uma das formas encontradas pelos cinemas russos para sobreviver depois que estúdios como Disney, Warner e Paramount saíram do país. Isso porque os filmes produzidos pelos Estados Unidos respondiam por cerca de 70% do mercado cinematográfico russo antes da guerra, de acordo com informações da mídia estatal.

Apesar disso, a venda de ingressos caiu pela metade em março, se comparado ao mesmo período do ano passado, segundo a Associação de Proprietários de Cinema russa. Dada a escassez de espectadores e de filmes, a Associação de Proprietários de Cinema previu que ao menos metade dos cinemas da Rússia falirá nos próximos dois meses.