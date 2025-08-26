Cientistas usam sombra da Terra para buscar vida alienígena; entenda

A busca por vida extraterrestre ganhou uma nova abordagem com o uso da sombra da Terra para evitar interferência luminosa de satélites e detritos espaciais. Cientistas da Suécia, Espanha e Estados Unidos passaram a observar regiões escuras da órbita terrestre em busca de artefatos alienígenas.

A técnica foi detalhada em um estudo publicado neste mês na revista científica Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Ao explorar a sombra do planeta, os pesquisadores conseguiram minimizar os reflexos que geralmente atrapalham observações astronômicas.

Como a sombra da Terra pode ajudar na busca por alienígenas

De acordo com o estudo, satélites artificiais não emitem luz própria. Assim, qualquer brilho incomum registrado em uma área sem incidência solar pode indicar a presença de objetos ainda não identificados — inclusive de origem não humana.

Os cientistas focaram em uma área escura e em forma de cone a 35,7 mil quilômetros da superfície terrestre, considerada ideal para esse tipo de detecção. Além disso, eles analisaram mais de 200 mil imagens do observatório Zwicky Transient Facility (ZTF), nos Estados Unidos.

Objeto misterioso não identificado intriga cientistas

A equipe contou com o auxílio do sistema automatizado NEOrion para identificar objetos em movimento. A maioria dos sinais captados correspondia a meteoros, aeronaves ou asteroides já conhecidos. No entanto, um objeto não registrado chamou a atenção por se mover mais rápido que o normal e não ter correspondência em bancos de dados espaciais.

Ainda não há confirmação sobre a origem do corpo celeste, e as investigações continuam.

Próximos passos da pesquisa

Os cientistas pretendem ampliar o estudo com a análise de imagens astronômicas anteriores a 1957 e investigar espectros de cor de objetos suspeitos. A ideia é identificar materiais envelhecidos pelo tempo no espaço.

Outro avanço previsto é o desenvolvimento do projeto ExoProbe, que vai criar uma rede internacional de telescópios. A iniciativa deve permitir observações simultâneas em diferentes pontos do planeta, o que ajudará a calcular distâncias com mais precisão e a esclarecer a origem de objetos misteriosos.