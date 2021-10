Cientistas encontram o culpado por quase todas as doenças neurológicas

Os cientistas acreditam ter encontrado o culpado por trás de quase todas as doenças neurológicas, em uma descoberta que pode oferecer esperança a milhões. As informações foram divulgadas pelo Daily Mail.

Demência, Parkinson e muitos outros distúrbios cerebrais são causados ​​por células-chave chamadas neurônios que morrem com o tempo.

Os pesquisadores descobriram agora que outras células cerebrais - conhecidas como astrócitos - desempenham um "papel crítico" em sua morte.

As células em forma de estrela geralmente ajudam a limpar as partículas tóxicas que se acumulam no cérebro naturalmente ou após um traumatismo craniano e supostamente nutrem os neurônios.

Mas testes de laboratório em ratos mostram que os astrócitos também liberam ácidos graxos tóxicos para matar neurônios danificados, confirmando uma suspeita que muitos neurologistas têm há anos.

O principal pesquisador, professor Shane Liddelow, da Universidade de Nova York, disse: "Nossas descobertas mostram que os ácidos graxos tóxicos produzidos pelos astrócitos desempenham um papel crítico na morte das células cerebrais."

Ele acrescentou que os resultados "fornecem um novo alvo promissor para o tratamento, e talvez até a prevenção, de muitas doenças neurodegenerativas".

Demência

A demência é a principal causa de morte no Reino Unido e no mundo desenvolvido, sendo os hábitos modernos e a expectativa de vida cada vez maior. Ele mata pouco mais de 66.000 britânicos a cada ano - o equivalente a um a cada 10 minutos.

Os neurologistas estão correndo para desenvolver tratamentos, mas ainda não entendem totalmente alguns aspectos-chave da doença, como o que desencadeia a doença em alguns casos.

Os astrócitos - que assumem a forma de uma estrela - são conhecidos por manter os neurônios do cérebro nutridos e saudáveis ​​e por regular o fluxo sanguíneo.

Mas os cientistas da NYU dizem que eles também são responsáveis ​​por matar neurônios em decomposição.

Teste

Depois de apresentar a teoria de que os dois ácidos graxos eram os culpados, os pesquisadores da NYU o testaram em ratos com lesões cerebrais.

Eles modificaram geneticamente metade dos roedores para interromper a produção de ácidos graxos livres saturados de cadeia longa e fosfatidilcolinas, e os compararam a um grupo de controle.

Em ratos modificados, 75 por cento dos neurônios sobreviveram, enquanto em ratos normais apenas 10 por cento dos neurônios sobreviveram.

As descobertas confirmam crenças amplamente aceitas de que os astrócitos produziram uma molécula que mata neurônios para "limpar" as células danificadas.

Mas a natureza exata do processo de remoção não foi compreendida.

Não está claro por que os astrócitos produzem as toxinas, mas o professor Liddelow e seus colegas disseram que é possível que eles evoluíssem para destruir neurônios danificados antes que pudessem prejudicar os vizinhos.

Escrevendo na revista Nature, ele teorizou que esse processo normalmente útil poderia estar se tornando maléfico em doenças como a demência.

Ele disse que a descoberta pode ser inovadora em pesquisas futuras para tratar doenças cerebrais.

Mas o professor Liddelow alertou que a técnica usada em ratos não está pronta para ser usada em humanos.

No entanto, ele acrescentou que o próximo plano dos pesquisadores é desenvolver maneiras de usar esse tratamento em pessoas.

O professor Liddelow declarou interesse financeiro neste estudo, pois ele tem uma participação na AstronauTx, uma empresa que visa astrócitos como potencial tratamento para o mal de Alzheimer.