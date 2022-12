Ciclista perde a memória após colidir com pedestre distraída com celular

Um ciclista ficou sem memória após “trombar” com uma pedestre, que atravessou a rua sem olhar para os lados durante o Cicloturista Condaca Salmor Bike, uma competição disputada em El Hierro, nas Ilhas Canárias, um arquipélago espanhol. O caso ocorreu em outubro de 2021, mas voltou a viralizar na última segunda-feira (26).

Assista ao vídeo:

Em um vídeo que está circulando na internet, é possível ver o homem cruzando a pista de chegada em alta velocidade, quando a mulher, que parecia distraída mexendo no celular, “atravessa” a pista no mesmo momento em que o ciclista se aproxima da chegada. Os dois colidem violentamente e caem ao chão.

Segundo o site Cycling Weekly, as vítimas, que não tiveram as identidades reveladas, receberam atendimento médico após o ocorrido. A mulher teve ferimentos leves. Já o ciclista foi levado ao Hospital Nuestra Señora de Los Reyes, com uma lesão moderada na cabeça. Ele sofreu perda de memória. Mas não soube informar como as vítimas estão agora após mais de um ano do acidente.