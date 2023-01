Chris Hipkins é escolhido novo primeiro-ministro da Nova Zelândia

A Nova Zelândia tem um novo primeiro-ministro. Trata-se de Chris Hipkins, ex-ministro do Interior, que assumiu o posto após o anúncio inesperado de renúncia feito pela sua antecessora, Jacinda Ardern, no último dia 18. Apontado como um dos principais responsáveis pela resposta do país à pandemia de Covid-19, ele foi anunciado pelo Partido Trabalhista na sexta-feira (20) e deve ser oficializado no cargo neste domingo (22).

Em conversa com jornalistas na saída do Parlamento, logo após o anúncio de seu nome como primeiro-ministro do País, Chris Hipkins declarou que não iria comentar quais políticas públicas pretende adotar no cargo até ser oficializado. Preferiu agradecer pela indicação de seu nome e assegurar que fará o melhor que puder em troca dessa confiança. “Eu estou honrado com o apoio que meus colegas (de partido) depositaram em mim, é um privilégio enorme, mas também uma enorme responsabilidade. Eu com certeza vou levar isto muito a sério”, afirmou Hipkins

O Partido dos Trabalhadores, no entanto, tem grandes expectativas em sua nomeação. A legenda espera que o atual ministro seja capaz de recuperar votos até as próximas eleições gerais, previstas para setembro deste ano. Perguntado se conseguirá vencer o pleito, Hipkins disse apenas “sim”.

“Sem energia”

Em sua declaração de despedida, a ex-ministra Jacinda Ardern, no cargo desde 2017, afirmou que "não tinha mais energia para trabalhar por mais uma reeleição". “Eu sou humana, políticos são humanos. Damos tudo o que podemos até quando podemos. E então é a hora”, declarou. Eleita aos 37 anos, ela se tornou a mulher mais jovem a ser líder de governo, e sua postura progressista lhe garantiu a reeleição com ampla margem de vantagem sobre os adversários em 2020.