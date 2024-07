Chinês tem olho removido após matar mosquinha de banheiro que pousou em seu rosto

Aparentemente inofensivas, as "mosquinhas de banheiro" podem passar despercebidas por muitos. Mas este não foi o caso de um chinês que precisou ter seu globo ocular removido após matar o pequeno inseto que pousou em seu rosto.

De acordo com o veículo South China Morning Post, o homem, de sobrenome Wu, que mora em Shenzhen, na província de Guangdong, estava incomodado com a mosca a matou com um tapa quando ela pousou em seu rosto. Uma hora após o ato, seu olho começou a apresentar vermelhidão, inchaço e dor. Ele procurou um hospital e foi diagnosticado com conjuntivite sazonal.

Mesmo com medicação, a condição piorou e sua visão se deteriorou drasticamente, como aponta o jornal chinês. O homem precisou passar por uma cirurgia e retirar o globo ocular para que a infecção não alcançasse seu cérebro.

Os médicos acreditam que a reação tenha se dado devido ao contato com a mosca-do-banheiro ou mosca-de-drenagem (Clogmia albipunctata).