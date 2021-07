China enfrenta piores chuvas em 60 anos: já são 25 mortos e milhares de desabrigados

Já são pelo menos 25 as mortes confirmadas na China após alagamentos causados por fortes chuvas registradas em Zhengzhou, capital da província de Henan, na região central chinesa. Pelo menos sete pessoas seguem desaparecidas. Zhengzhou tem mais de 12 milhões de habitantes e fica a 650 quilômetros de Pequim.

A meteorologia já estimou os temporais como as piores chuvas a serem registradas na região em 60 anos. Nesta terça-feira (20) circularam imagens de pessoas presas em um vagão de metrô alagado. Pelo menos 12 morreram de 500 precisaram ser resgatadas por serviços de emergência. Socorristas precisaram abrir o teto de um vagão para retirar os passageiros.

Em dias, choveu mais que o esperado em um ano



Em Gongyi, cidade também localizada às margens do rio Amarelo, outras quatro mortes foram confirmadas depois das enxurradas e os moradores sofreram com a destruição generalizada de casas e outras estruturas.

Segundo a meteorologia, 617,1 milímetros de chuva já desabaram sobre Zhengzhou apenas entre sábado (17) e esta terça. Apenas nesses dias as chuvas já estão atingindo os índices esperados para o ano todo. A média anual na cidade é de 640,8 milímetros.

A previsão do tempo diz que mais chuvas ainda são esperadas para os próximos três dias na província de Henan, onde habitam mais de 100 milhões de chineses. A forças armadas chinesas já mobilizaram 5.700 soldados para reforçar equipes de assistência e resgate.

Barragem pode ruir



Apenas em Zhengzhou, estima-se que até 200 mil pessoas estejam desabrigadas. As autoridades decretaram alerta com nível de risco máximo.

Em Luoyang, cidade de sete milhões de habitantes, às margens do rio Luo, a subida das águas criou uma rachadura de 20 metros na barragem de Yihetan. As autoridades alertaram para o risco da estrutura ruir a qualquer momento.



"Os esforços de prevenção de enchentes se tornaram muito difíceis", declarou o dirigente da China, Xi Jinping, nesta quarta-feira (21), em comunicado pela emissora estatal chinesa. "As barragens afundaram, provocando ferimentos graves, mortes e danos. A situação provocada pelas inundações é extremamente grave".