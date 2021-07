China ‘cria’ trem mais rápido do mundo e ‘esquece’ de projetar trilhos para execução do projeto

Um trem de levitação magnética, ou maglev, que pode atingir 600 quilômetros por hora, tornando-se o transporte mais rápido do mundo, foi inaugurado na China durante essa semana. No entanto, só há um problema: os “trilhos” próprios do veículo ainda não puderam ser construídos, o que o impede de ser utilizado de forma efetiva. As informações são do portal Olhar Digital.

VEJA MAIS

Mas, os engenheiros responsáveis pelo veículo prometem construir a rede de trilhos logo em breve. De acordo com os inventores, a mecânica do trem irá funcionar sobre uma espécie de grande pista eletromagnética, emitindo baixos níveis de ruídos e menor custo benefício aos proprietários. Além de ser ultra espaçoso.

Desta forma, o trem funcionará rápido para um meio terrestre, e, muito mais tempo para um avião comercial, fazendo com que a locomoção entre duas megalópoles, como Pequim e Xangai, seja de mais ou menos duas horas e meia.

A intenção dos chineses é conseguir estabelecer círculos de três horas entre as duas principais cidades do país, facilitando bastante o tempo das viagens, diminuindo, assim, a dependência das pessoas em viagens aéreas.