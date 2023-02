Chile declara estado de catástrofe após a morte de 13 pessoas em incêndios florestais

Pelo menos 13 pessoas morreram em decorrência de incêndios florestais que atingem a região centro-sul do Chile. O país enfrenta uma forte onda de calor e, de acordo com autoridades locais, cerca de 40 mil hectares já foram consumidos e centenas de casas destruídas. De acordo com a Defesa Civil do País, existem 200 focos ativos de incêndio. A situação levou o governo do Chile a declarar estado de catástrofe nesta sexta-feira (3).

O governo chileno determinou o envio de militares e recursos para o combate às chamas. A ministra do Interior, Carolina Toha, solicitou apoio dos governos e empresas do Brasil e da Argentina para conter a tragédia. "As condições nos próximos dias continuarão arriscadas", disse a ministra Toha. Segundo ela, cerca de 40 focos de incêndio ainda estão fora de controle e uma frota de 63 aeronaves foi disponibilizada para o reforço e combate ao fogo.

Das 13 vítimas oficiais, 11 delas, incluindo um bombeiro, morreram na cidade de Santa Juana, em Biobio, que fica 500 milhas ao sul da capital, Santiago. Outras duas pessoas morreram na queda de um helicóptero que prestava apoio às equipes de emergência. As chamas interromperam o tráfego em rodovias e vários assentamentos foram esvaziados.

Segundo a agência chilena de desastres Senapred, algumas famílias buscaram refúgio em abrigos. O presidente do Chile, Gabriel Boric, interrompeu as férias de verão para acompanhar a situação de perto. "Meu papel como presidente é garantir que todos os recursos estejam disponíveis para a emergência e para que as pessoas sintam que não ficarão sozinhas", disse Boric. E, declaração feita à imprensa, o presidente sugeriu que os incêndios podem ter sido provocados intencionalmente.

Para especialistas, fortes ondas de calor como a que atinge o Chile têm relação com o agravamento da crise climática — que se multiplica a ocorrência de eventos extremos no planeta.