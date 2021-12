Chega a 375 o número de mortos nas Filipinas após o tufão Rai

Após a passagem do tufão Rai, na última quinta-feira (16), ao menos 375 morreram nas Filipinas. Além dos mortos, as agências internacionais de notícias acreditam que há, aproximadamente, 500 pessoas feridas e 56 desaparecidas após o fenômeno. As informações são do portal Metrópoles.

Após a passagem do tufão, com ventos de até 195 km/h, casas, hospitais, escolas e outros edifícios ficaram completamente destruídos. Em imagens compartilhadas nas redes sociais é possível ver o estrago.

No último sábado, o presidente das Filipinas, Rodrigo Duterte, visitou os locais devastados e pediu orações pelos desaparecidos e feridos.

“Ore muito, porque realmente precisamos de um bem – para lutar contra as calamidades”, afirmou. O mandatário ordenou a mobilização de todas as instâncias governamentais para agilizar a entrega de ajuda humanitária às vítimas.