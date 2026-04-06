Chefe da inteligência da Guarda Revolucionária do Irã é morto em ataque de Israel

O major-general Majid Khademi, chefe da inteligência da Guarda Revolucionária do Irã, foi morto em ação direcionada em Teerã. A morte ocorreu no 38º dia da guerra entre Irã, Israel e Estados Unidos, em meio a bombardeios na capital iraniana.

O chefe da inteligência da Guarda Revolucionária do Irã foi morto nesta segunda-feira, 6, em um ataque direcionado a ele, informou a mídia estatal iraniana.

O major-general Majid Khademi morreu no ataque, que a Guarda Revolucionária atribuiu aos Estados Unidos e a Israel. O comunicado não especificou onde Khademi foi morto.

Israel confirma ataque aéreo em Teerã

Na madrugada da mesma segunda-feira, 6, vários ataques aéreos atingiram áreas residenciais ao redor de Teerã. No entanto, o comunicado oficial não detalhou o local exato da morte do general.

Israel reivindicou a morte em anúncio do Ministro da Defesa, Israel Katz. Posteriormente, as forças armadas israelenses confirmaram que o ataque aéreo que matou o major-general Majid Khademi ocorreu em Teerã.

Khademi havia assumido o lugar do general Mohammad Kazemi, que foi morto por Israel em uma guerra de 12 dias em junho.

O ministro Israel Katz declarou: "A Guarda Revolucionária está atirando em civis e nós estamos eliminando os líderes terroristas". Ele acrescentou que "os líderes do Irã vivem com a sensação de serem alvos. Continuaremos a caçá-los um por um."

Katz também afirmou que Israel "prejudicou gravemente" as indústrias siderúrgica e petroquímica do Irã. Segundo o ministro, o objetivo é "destruir a infraestrutura nacional iraniana e levar à erosão e ao colapso do regime terrorista", reduzindo sua capacidade de "promover o terror e atacar o Estado de Israel". (Com agências internacionais).