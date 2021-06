Cepa indiana faz Reino Unido adiar plano de abertura

O premiê britânico, Boris Johnson, adiou a retomada da normalidade na Inglaterra por um mês, em razão da alta disseminação da variante Delta, identificada inicialmente na Índia. "Acho que é sensato esperar um pouco mais", disse. As restrições, que deveriam ser levantadas na próxima segunda-feira, agora permanecerão até 19 de julho. Muitas empresas, principalmente as de entretenimento, manifestaram decepção.

No sábado, Johnson já havia expressado "séria preocupação" com a propagação da variante Delta na Inglaterra, levantando suspeitas de que ele poderia adiar seus planos para a reabertura. O premiê também se mostrou menos otimista com a situação do que no final de maio.

"Está claro que a variante indiana é mais transmissível e também é verdade que os casos e os níveis de hospitalização estão aumentando", disse o premiê à Sky News. "Agora, não sabemos exatamente até que ponto isso vai levar à mortalidade extra, mas claramente é um assunto muito sério."

Johnson afirmou, no entanto, que acredita que a medida será suficiente para conter a propagação da variante. "Do jeito que as coisas estão, e com as evidências que posso ver agora, estou confiante de que não precisaremos de mais de quatro semanas. Agora é a hora de desacelerar."

O tempo extra será usado para impulsionar a campanha de vacinação no Reino Unido, uma das mais avançadas do mundo, reduzindo o tempo recomendado entre as doses para maiores de 40 anos. Johnson disse que o objetivo do governo é que, até 19 de julho, dois terços da população adulta tenha recebido as duas doses da vacina.

Ontem, o premiê também antecipou a data em que todos os maiores de 18 anos receberão a primeira dose da vacina, do final de julho para 19 de julho. A situação será revista em 28 de junho, o que pode permitir que a reabertura seja antecipada.

Nas últimas semanas, houve um rápido crescimento de novos casos no país, causado pela variante Delta. Autoridades de saúde acreditam que a nova cepa é 60% mais transmissível do que a dominante anterior, e os cientistas alertaram que ela pode desencadear uma terceira onda de infecções. O Reino Unido registrou ontem 7.742 novos casos de covid-19 e 3 mortes.

Johnson disse que os casos no país crescem cerca de 64% por semana e o número de pessoas em tratamento intensivo hospitalar está aumentando. "Por sermos cautelosos agora, temos a chance, nas próximas quatro semanas, de salvar milhares de vidas vacinando milhões de pessoas", afirmou.

O Reino Unido já registrou quase 128 mil mortes desde o início da pandemia, o sétimo maior número do mundo, e 4,5 milhões de casos. A decisão de adiar a reabertura teve como base modelos científicos que mostraram que, se ela fosse realizada conforme planejado, em alguns cenários, as hospitalizações poderiam se igualar às de março de 2020, quando os ministros temeram que o sistema de saúde entraria em colapso.

A propagação da variante Delta ocorreu em meio a um aumento considerável no número de casos no Reino Unido nos últimos dias, o que levou o governo a enviar militares para as áreas mais duramente atingidas para ajudar a executar o programa de teste e de rastreamento.

Um estudo divulgado ontem mostrou que a variante Delta dobra o risco de hospitalização. No entanto, duas doses da vacina ainda fornecem forte proteção contra ela. Mais de 41 milhões de pessoas já receberam sua primeira dose e quase 30 milhões receberam duas - cerca de 57% da população adulta do país. As decisões tomadas por Johnson se aplicam apenas à Inglaterra, porque os governos de Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte são responsáveis por administrar as próprias medidas de saúde pública.