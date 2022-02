Centenas de aves caem do céu ao mesmo tempo no México e várias morrem; vídeo

Câmeras de segurança Cauhtémoc, na região Norte da Cidade do México, capturaram imagens de centenas de aves migratórias caindo ao mesmo tempo, na manhã da segunda-feira passada (7). O que provocou a queda dos animais ainda é está sendo investigado, mas algumas teorias foram apresentadas. As informações são do Portal O Tempo.

Uma das explicações apontadas por especialistas à imprensa foi a possível sobrecarga elétrica em cabos de energia que atingiu o bando. Outra teoria envolve “os altos níveis de poluição do ar”, em especial devido ao “uso de aquecedores de madeira e agrotóxicos” combinado às “baixas temperaturas”. A fumaça emitida pelos aquecedores pode ser letal aos animais.

Várias aves morreram. Elas são da espécie Graúna-de-cabeça-amarela, com nome científico de Xanthocephalus xanthocephalus, que costumam migrar do Norte do Canadá para o Norte do México, onde passa o inverno.

Segundo a polícia mexicana, os primeiros relatos foram registrados na manhã de segunda-feira.