Cazaquistão, país natal do fictício Borat, adota o ‘very nice’

No recém-lançado “Borat: Fita de Cinema Seguinte”, o jornalista fictício descreve sua terra natal como misógina, homofóbica e antissemita. Mas isso parece não importar as autoridades do país, que fizeram uma campanha de incentivo ao turismo com o bordão “very nice”, do personagem.

Na versão do primeiro filme do hino nacional do Cazaquistão começa com as palavras: "O Cazaquistão é o maior país do mundo, todos os outros países são administrados por meninas". (O verdadeiro hino começa: “Céu de sol dourado, estepe de semente de ouro”.)

Apesar dessas representações pouco lisonjeiras, Kairat Sadvakassov, o vice-presidente do Turismo do Cazaquistão, disse ao Huffington Post que adotar o bordão de Borat na campanha "oferece a descrição perfeita do vasto potencial turístico do Cazaquistão de uma forma curta e memorável”.

“A natureza do Cazaquistão é muito boa; sua comida é muito boa; e seu povo, apesar das piadas de Borat dizerem o contrário, é um dos mais legais do mundo. Gostaríamos que todos experimentassem o Cazaquistão, visitando o nosso país em 2021 e depois, para que pudessem ver que a terra natal de Borat é mais agradável do que podem ter ouvido”, disse ele.

Os anúncios mostram turistas caminhando com um bastão de selfie (“Muito bom!”), bebendo leite de cavalo fermentado (“hummm, isso é realmente muito bom!”), maravilhados com a arquitetura (“Uau, muito bom!”) e posando para uma fotografia com cazaques em trajes tradicionais (“Isso é muito bom!”).