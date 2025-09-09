Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Catar nega que foi informado antecipadamente de ataque de Israel; Irã, Turquia repudiam ação

Estadão Conteúdo

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Catar, Majed Al Ansari, negou que o país tenha sido informado antecipadamente do ataque de Israel a Doha. "As declarações que circulam sobre o Catar ter sido informado do ataque com antecedência são infundadas. O telefonema de uma autoridade americana ocorreu durante o som das explosões causadas pelo ataque israelense em Doha", afirmou Al Ansari em registro no X.

O Irã, por sua vez, condenou veemente a agressão militar ao Qatar. "O Ministério das Relações Exteriores da República Islâmica do Irã condena veementemente a ação criminosa do regime sionista no ataque militar contra o Catar e a tentativa de assassinato de líderes palestinos", informou o governo de Teerã em comunicado.

Caracterizando o ataque como terrorista, o Irã disse que a ação constitui uma flagrante violação dos princípios da Carta das Nações Unidas e das regras fundamentais do direito internacional, além de uma clara agressão contra a soberania e a integridade territorial do Qatar.

O presidente da Turquia, Recep Erdogan, também considerou a investida israelense como o sinal de que o governo de Benjamin Netanyahu pretende aprofundar o conflito e a instabilidade regional.

"Este ataque, uma clara violação do direito internacional e da soberania do Catar, também teve como alvo a segurança e a paz do nosso país irmão, o Catar. Condeno este ataque", disse Erdogan também no X.

A condenação ao movimento de Israel também foi engrossada pelo Ministério de Relações Exteriores de Portugal.

Para o governo português, o ataque viola a soberania do Qatar e aumenta o risco de escalada de violência na região. "Reforçamos que a prioridade é o cessar-fogo imediato e a libertação dos reféns. A solução de dois Estados é essencial para uma paz estável", disse o ministério.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Israel

Catar

bombardeio

Hamas

integrantes
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

Catar nega que foi informado antecipadamente de ataque de Israel; Irã, Turquia repudiam ação

09.09.25 16h58

Hamas responsabiliza EUA por ataque israelense contra negociadores do grupo no Catar

09.09.25 16h33

política

Macron indica ministro da Defesa ao cargo de premiê da França para costurar orçamento

Lecornu, de 39 anos, é ministro da Defesa e exerceu uma série de funções no governo desde a primeira eleição de Macron

09.09.25 15h44

Na França, Bayrou apresenta renúncia após ser derrotado em voto de confiança no Parlamento

09.09.25 15h08

MAIS LIDAS EM MUNDO

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

Maus Tratos

Policiais resgatam 5 filhos que eram mantidos sem comida e trancados em quarto por um casal

As crianças não tinham contato com outras pessoas da cidade

05.09.25 12h52

decisão

País aprova lei que proíbe homossexualidade e estabelece penas de prisão a infratores; veja qual

A emenda ao código da família foi aprovada pelo parlamento em votação unânime

03.09.25 14h33

MADURO X TRUMP

Maduro pede diálogo a Trump para evitar conflito entre Venezuela e EUA

Vestido com uniforme militar, Maduro supervisionou uma cerimônia em que ordenou a mobilização de milícias civis e afirmou que haveria uma "luta armada" em caso de ataque.

06.09.25 14h33

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda