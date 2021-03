Casal se desespera por bilhete premiado de R$ 1 bilhão não ter sido processado por banco

Rachel Kennedy, 19, e Liam McCrohan, 21, de Hertfordshire, Reino Unido, ficaram desolados ao perceber que os números que jogavam na loteria havia cinco semanas e que enfim foram sorteados, não daria a eles o direito ao prêmio de 182 milhões de libras, mais de R$ 1 bilhão. Foram do céu ao inferno ao descobrirem um detalhe na conta bancária que impediu o sonho.

O casal, ambos estudantes, jogou os números 6, 12, 22, 29, 33, 6 e 11 por cinco semanas consecutivas antes que todos os sete dígitos aparecessem no sorteio de sexta-feira, 26 de fevereiro.

A conta de Rachel foi configurada para débito automático para pagar o bilhete do Euromilhões, mas a conta ficou sem fundos, e o pagamento do jogo não foi realizado. Fez falta um limite de cheque especial.

A rasteira foi maior porque ela foi ao céu quando recebeu uma mensagem do aplicativo dizendo que a sequência jogada foi vencedora.

A estudante de negócios da Universidade de Brighton disse ao The Sun: “Eu entrei no aplicativo e ele disse ‘jogo vencedor’e pensei ‘Oh my god, eu ganhei ’.”

Ao inferno

“Então chamei meu namorado, Liam, e minha mãe para a sala e eles também não conseguiram acreditar.

“Liguei para o número pensando que tinha ganhado 182 milhões de libras, mas eles disseram: 'sim, você tem os números certos, mas não tinha fundos na sua conta para o pagamento do bilhete, então ele não foi realmente processado'. Eu estava no topo do mundo quando pensei que tinha ganhado”, lembra a estudante. Ela afirma que o namorado ficou mais arrasado que ela.

Liam, que estuda economia, já estava calculando como eles gastariam o dinheiro.

Liam lembra que ficou “absolutamente desolado quando ouvimos o homem ao telefone dizer que não tínhamos realmente comprado o bilhete. Já estava imaginando a nossa casa e o carro dos sonhos, acho que estava me empolgando um pouco demais. No aplicativo, realmente parecia que tínhamos vencido, porque aparece em laranja e diz jogo vencedor.”

Rachel agora acredita que os números que ela vinha usando há semanas são azarados e mudou a sequência para tentar a sorte no próximo sorteio.