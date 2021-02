Casal raspa a cabeça durante casamento em homenagem à mãe da noiva

Jony e Alistair tiveram um casamento especial para além do significado da união. O casal de ambos com 20 anos raspou o cabelo durante a celebração em solidariedade à luta da mãe de Jony, a noiva, contra um câncer. A homenagem aconteceu em novembro do ano passado, na Nova Zelândia, mas ganhou as redes sociais só nesta semana.

Luna Macapagal, de 40 anos, estava tratando um câncer nos ovários desde 2018. No entanto, ela faleceu em janeiro deste ano.

A filha de Luna decidiu tornar a homenagem pública após a morte da mãe, para mostrar que pessoas que lutam contra a doença não estão sozinhas. “Ficamos tão felizes em ver o quanto ela ficou feliz e orgulhosa”, contou Jony.

Ela e o noivo começaram uma campanha de arrecadação para o tratamento adequado de pessoas com câncer que não têm condições financeiras.