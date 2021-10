Casal encontra quarto secreto bizarro atrás do armário da cozinha do apartamento

Uma mulher usou suas redes sociais para compartilhar um quarto secreto 'bizarro' que ela e seu namorado encontraram após alugar um novo apartamento. O cômodo de difícil acesso fica localizado atrás do armário da cozinha e ainda está inacabado. As informações são do Metrópoles.

“Acabei de alugar um apartamento com meu namorado e encontrei um quarto dentro do nosso armário da cozinha”, disse ela ao divulgar os cliques. Apesar de bizarro, internautas sugeriram que a moradora utilizasse o lugar para comer e estudar escondido, além de fugir do marido quando ele deixá-la irritada.