Casal é flagrado fazendo sexo em banheiro de avião

Um casal foi flagrado fazendo sexo no banheiro de um avião que seguia de Luton, na Inglaterra, a Ibiza, na Espanha, na última sexta-feira (8). O flagra foi registrado por passageiros que estavam na aeronave e rapidamente ganhou repercussão nas redes sociais.

As imagens mostram o comissário de bordo da empresa EasyJet — conhecida como uma das mais populares aéreas da Europa — no momento em que ele é instigado pelos passageiros a abrir a porta do banheiro. Ao abrir, ele é surpreendido por um homem seminu que estava tendo uma relação sexual com uma mulher no local.

O flagrante deixou o funcionário sem reação enquanto os tripulantes pareciam desconfortáveis. Já os passageiros começaram a rir e gritar ao presenciarem a cena. O avião estava a 30 mil pés de altitude quando o caso inusitado aconteceu.

Segundo a Easyjet, os passageiros foram detidos pela polícia ao chegarem em Ibiza. Pelas leis do Reino Unido, o crime é de atentado ao pudor. Veja o momento do flagra: