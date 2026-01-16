Casa Branca revela nomes para Conselho de Paz de Gaza; lista incluiu Rubio, Witkoff e Blair

A Casa Branca nomeou os membros de um painel executivo como parte de um chamado Conselho de Paz, destinado a implementar o plano de paz do presidente dos EUA, Donald Trump, para a Faixa de Gaza.

Em um comunicado nesta sexta-feira, 16, a Casa Branca informou que o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, o enviado para o Oriente Médio, Steve Witkoff, o genro de Trump, Jared Kushner, o presidente do Banco Mundial, Ajay Banga, e o ex-primeiro-ministro do Reino Unido Tony Blair, entre outros, farão parte do conselho executivo.

Já o Comitê Nacional para a Administração de Gaza (NCAG, na sigla em inglês), será liderado pelo Dr. Ali Shaath, um líder tecnocrático que supervisionará a restauração dos serviços públicos essenciais, a reconstrução das instituições civis e a estabilização da vida diária em Gaza, enquanto estabelece as bases para uma governança autossustentável a longo prazo, acrescentou Washington.

"O Dr. Shaath traz uma vasta experiência em administração pública, desenvolvimento econômico e engajamento internacional, sendo amplamente respeitado por sua liderança pragmática e tecnocrática e por sua compreensão das realidades institucionais de Gaza", acrescentou.

As nomeações marcam a Fase Dois do plano abrangente de Trump para encerrar o conflito em Gaza - um roteiro de 20 pontos para paz duradoura, estabilidade, reconstrução e prosperidade na região.