Carro atropela várias pessoas em Berlim; há pelo menos uma morte e 30 feridos

Pelo menos uma pessoa morreu e outras 30 ficaram feridas após um veículo avançar sobre uma multidão no Oeste de Berlim, na Alemanha, atropelando várias pessoas que estavam no local. As informações são do G1 Mundo.

O incidente foi registrado na manhã desta quarta-feira (8), perto do mercado de rua Kurfuerstendamm. Nessa mesma região, em 2016, o tunisiano Anis Amri matou 11 pessoas e feriu dezenas de outras ao jogar um caminhão nas pessoas que estavam em um mercado de Natal lotado. Antes, ele havia matado o motorista do caminhão para roubar o veículo.

VEJA MAIS

Segundo a polícia, o suspeito de ser o motorista do veículo envolvido no incidente desta quarta foi detido, e ainda não se sabe se o atropelamento foi proposital ou um acidente.

Entre os feridos, cinco pessoas estão em estado grave.