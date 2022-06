Incêndio em depósito deixa 32 mortos e 150 feridos em Bangladesh

Um incêndio de grandes proporções em um depósito de contêineres em Bangladesh deixou pelo menos 32 pessoas mortas e mais de 150 feridas, de acordo com autoridades locais. O fogo atingiu o local na noite de sábado (4) em Sitakunda, a 40 km da cidade portuária de Chittagong. Uma grande explosão foi seguida por outras menores, ainda segundo as autoridades. As informações são do UOL e da Reuters.

O número de mortos ainda pode aumentar, já que alguns dos feridos estão em estado crítico, afirmou afirmou o cirurgião civil de Chittagong, Mohammed Elias Hossain. Ele ressaltou que entre os feridos estão bombeiros e policiais.

Os bombeiros ainda trabalhavam para apagar o fogo na manhã deste domingo (5), disse Faruk Hossain Shikder, oficial da corporação. De acordo com moradores da região, a explosão abalou o bairro e estilhaçou vidros de janelas de casas próximas. A causa do incêndio ainda é desconhecida.

Bombeiros disseram suspeitar que o fogo pode ter se originado de um recipiente que armazenava peróxido de hidrogênio, que, apesar de não ser inflamável, pode sofrer combustão em contato com outros materiais.