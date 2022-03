Explosão em mesquita no Paquistão deixa ao menos 30 mortos

Pelo menos trinta pessoas morreram após uma explosão em uma mesquita xiita na cidade de Peshawar, noroeste do Paquistão. O incidente deixou ainda dezenas de feridos, muitos em estado crítico. De acordo com testemunhas, pelo menos 150 pessoas estavam na mesquita no momento da explosão, nesta sexta-feira (4). As informações são do Portal Brasil 247.

A violência teria começado quando dois criminosos armados abriram fogo contra a polícia fora da mesquita, segundo o delegado de Peshawar, Muhammed Ejaz Khan. Um dos criminosos e um policial acabaram morrendo no tiroteio, já outro oficial da polícia ficou ferido.

O criminoso que conseguiu sobreviver à troca de tiros acabou detonando uma bomba dentro da mesquita.

"Abri os olhos e havia poeira e corpos por toda a parte", declarou Shayan Haider, estava no local se preparando para entrar na mesquita.