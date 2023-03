Carne de mamute: empresa cria ‘almôndega gigante’ com carne feita com DNA do animal extinto

Uma empresa holandesa chamou atenção ao desenvolver uma almôndega gigante usando o DNA de uma espécie de mamute já extinta. A criação foi apresentada ao público, na terça-feira (28), como uma forma de protestar sobre o consumo atual.

A inovação foi criada pela startup holandesa Vow e apresentada no Nemo, um museu de ciências de Amsterdã. Apesar de ainda não estar liberada para o consumo, o fundador da empresa, Tim Noakesmith, afirmou que a criação tinha o objetivo de acender a discussão sobre carnes cultivadas em laboratório.

A iguaria foi feita a partir de células de ovelha, que receberam aplicações de um gene do mamute chamado mioglobina. O diretor científico da Vow, James Ryall, disse que a mioglobina é responsável pelo aroma, cor e sabor da carne. Além do DNA do mamute, a empresa utilizou também DNA do elefante africano para completar a fórmula.

“Sua proteína tem literalmente 4 mil anos. Não a vemos há muito tempo. Isso significa que queremos submetê-la a testes rigorosos, algo que faríamos com qualquer produto que trouxermos ao mercado”, ressaltou o fundador da empresa.



