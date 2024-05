Espécie de caranguejos gigantes com 'patas de pelúcia' invadem o Reino Unido e geram alerta

Um exército de caranguejos gigantes com "patas de pelúcia" vindo da China está invadindo o Reino Unido, causando preocupação entre ambientalistas. A espécie está entre as 100 piores invasoras do mundo e representa uma séria ameaça à biodiversidade local. Os caranguejos-luva devoram a fauna nativa e prejudicam os ecossistemas aquáticos ao consumir grandes quantidades de mexilhões e vegetação fluvial, o que pode levar a erosão e inundações.

Esses crustáceos chamam atenção principalmente por suas patas peludas e tamanho impressionante, podendo chegar ao tamanho de um prato de 25 cm.

Acredita-se que os caranguejos tenham chegado ao Reino Unido através de sedimentos em tanques de lastro de navios, ainda na fase de larvas. As fêmeas da espécie são extremamente férteis, podendo carregar entre 500 mil e um milhão de ovos por vez, o que contribui para a rápida proliferação dos crustáceos.

Em 2023, a primeira armadilha para capturar os caranguejos foi instalada em Pode Hole, Lincolnshire, na Inglaterra. No entanto, com mais de 800 avistamentos registrados em todo o país e a confirmação de sua presença em três estuários no País de Gales, as medidas parecem insuficientes para conter a invasão.

Os especialistas alertam para os riscos à saúde humana, pois os caranguejos-luva podem transmitir doenças como o verme do pulmão e a peste dos lagostins. A espécie passa cerca de 4 a 5 anos em água doce antes de migrar para os estuários para reprodução. Após a desova, os adultos morrem, mas seus descendentes retornam aos rios, perpetuando o ciclo de invasão.