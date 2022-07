Caos aéreo na Europa: milhares de malas estão perdidas no aeroporto Charles de Gaulle em Paris

Em meio ao caos nos aeroportos da Europa, milhares de malas estão se acumulando, desde o último final de semana, no aeroporto Roissy-Charles de Gaulle, em Paris, na França. Claire Cazin, representante sindical da CGT “Aeroporto de Paris”, informou à BFM TV que já contabilizam em torno de 17 mil malas de passageiros da Air France e cerca de 3 mil de outras empresas, que estão separadas de seus donos. As informações são do Portal SIC Notícias, de Portugal.

VEJA MAIS

Muitos passageiros têm usado as redes sociais para reclamar e lamentar pela situação atual. Imagens exibidas pela BFM TV mostram as milhares de malas acumuladas no aeroporto.

O caos no aeroporto francês foi provocado por vários fatores, como as greves de trabalhadores do setor, falhas na área de informática e o aumento no fluxo de passageiros em razão das férias escolares na Europa e retomada das viagens após o período mais crítico da pandemia.

A greve dos serviços de handling neste primeiro fim de semana de julho contribuíram também para o problema envolvendo as bagagens. Segundo a Air France, houve ainda um problema no sistema de triagem de bagagens, fazendo com que os aviões descolassem sem os pertences dos passageiros. Por esse mesmo motivo, nem todas as malas que chegavam nos voos de longo curso a Paris podiam ser descarregadas.