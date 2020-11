Cão sobe em fogão e provoca início de incêndio

Um filhote de cachorro causou dano de mais de R$ 7 mil ao ligar o fogo do fogão. Oscar, de seis meses, bateu no botão com uma pata depois de pular para tentar alcançar comida.

O vira-lata faminto então derrubou uma caixa de Cheerios no fogão elétrico, tocando fogo no local.

Michelle Noack, 29, mãe de Katy, 10, e Dylan, 6, voltou para casa e encontrou a cozinha em chamas em Braintree, Essex, no Reino Unido.

Fogão ficou destruído (Reprodução)

Ela agiu rápido para se livrar das coisas que estavam pegando fogo sobre o fogão. Mas, não teve jeito, os bombeiros foram chamados e o prejuízo foi grande.

Michelle e a família tivera que se mudar enquanto o estrago causado pelo fogo era contornado: “Oscar poderia ter explodido o lugar inteiro”.

E ela tem um palpite sobre o que motivou a atitude com cão: “Eu tinha acabado de cortar as bolas dele e juro que isso foi vingança! Eu sempre vou amá-lo, mas nunca mais vou virar as costas para ele.”

Os bombeiros confirmaram que Oscar começou o fogo pulando para pegar comida.