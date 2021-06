Canadá e Reino Unido discutem vacinas contra covid, clima e cooperação

O governo canadense informa em comunicado que o primeiro-ministro Justin Trudeau se reuniu nesta sexta-feira (11) com o premiê do Reino Unido, Boris Johnson. Ambos discutiram a importância de se garantir um acesso mais equitativo e eficiente a vacinas contra a covid-19 pelo mundo, para encerrar a pandemia, e também prioridades compartilhadas, como a recuperação econômica global e ações para enfrentar as mudanças climáticas.

Os dois líderes também discutiram questões globais, "inclusive a China", diz a nota, sem entrar em detalhes. E afirmaram que pretendem redobrar esforços na busca por um acordo de livre comércio bilateral. Trudeau visita o país europeu para a cúpula do G-7.