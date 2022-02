Canadá anuncia que vai bloquear conta bancária de quem participar de protestos antivacina

Autoridades do Canadá anunciaram na segunda-feira (14) que os bancos poderão congelar as contas de qualquer pessoa ligada aos atos antivacina realizados no País. A medida foi anunciada pelo premiê Justin Trudeau e detalhada pela ministra das Finanças, Chrystia Freeland, como parte das ações previstas no estado de emergência nacional decretado na segunda. Um dos objetivos é tentar cortar a origem do dinheiro que tem permitido a organização dos atos. As informações são da Folha de São Paulo.

Inicialmente puxada pela categoria dos caminhoneiros, a mobilização contra a obrigatoriedade da vacinação agrupa ex-policiais, veteranos do exército e desempregados.

"Trata-se de seguir o dinheiro e de parar o financiamento desses bloqueios ilegais", afirmou a ministra Freeland em pronunciamento. "Estamos avisando: se o seu caminhão estiver sendo usado nesses protestos, suas contas serão imediatamente congeladas."

Além disso, o Governo canadense resolveu ampliar as regras de combate à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo no país para que abarquem também as plataformas de financiamento coletivo, de onde boa parte da verba usada nos protestos atuais foi coletada. Dessa forma, as empresas do tipo devem informar ao Centro de Análise de Transações Financeiras do Canadá (Fintrac, na sigla em inglês) transações grandes e suspeitas.

A mobilização antivacina causou distúrbios a moradores e impactos econômicos, apresentados pelo governo de Trudeau como uma das principais justificativas para impor um estado de emergência incomum na história do país.

Somente o bloqueio, por uma semana, da ponte Ambassador, que liga o país aos Estados Unidos na província de Ontário, teria causado perdas de US$ 390 milhões (R$ 2 bilhões) em comércio por dia.

Os atos antivacina tiveram início com caminhoneiros contrários à exigência do comprovante de imunização para cruzar a fronteira com os EUA, mas expandiram suas bandeiras para criticar de forma mais ampla as restrições impostas no Canadá para conter o coronavírus.