Caminhões com comida entram em Gaza após garantia de libertação de reféns pelo Hamas

Após o grupo extremista Hamas garantir a libertação de reféns israelenses até a manhã de segunda-feira (12/10), grupos de ajuda humanitária intensificaram os esforços de socorro aos habitantes de Gaza, e caminhões com comida e suprimentos médicos começaram a entrar no território palestino devastado após dois anos de guerra.

São esperados cerca de 600 caminhões por dia. Os veículos terão de ser inspecionados pelas forças israelenses antes de entrarem em Gaza. Segundo o Crescente Vermelho Egípcio, além de suprimentos médicos e alimentos, os caminhões levam tendas, cobertores e combustível.

Neste domingo, dezenas de caminhões cruzaram o lado egípcio da passagem de Rafah, ao sul de Gaza.

Ao mesmo tempo, milhares de palestinos retornam às áreas evacuadas pelas forças israelenses. Dos cerca de 2 milhões de moradores de Gaza, 90% tiveram que se deslocar durante a guerra entre as forças de Israel e o Hamas.