Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Caminhões com comida entram em Gaza após garantia de libertação de reféns pelo Hamas

São esperados cerca de 600 caminhões com alimentos e suprimentos médicos por dia

O Liberal
fonte

Multidão correm em direção aos caminhões com comida (Reprodução / Vídeo / GloboNews)

Após o grupo extremista Hamas garantir a libertação de reféns israelenses até a manhã de segunda-feira (12/10), grupos de ajuda humanitária intensificaram os esforços de socorro aos habitantes de Gaza, e caminhões com comida e suprimentos médicos começaram a entrar no território palestino devastado após dois anos de guerra.

Veja mais

image Países e entidades intensificam ajuda a Gaza em meio à expectativa pelo fim da guerra
Nos últimos meses, a ONU e seus parceiros conseguiram entregar apenas 20% da ajuda necessária em Gaza devido aos combates, ao fechamento das fronteiras e às restrições israelenses sobre o que pode entrar no território

image Enviado de Trump visita Gaza como parte da estabilização do cessar-fogo
Como parte de um acordo de cessar-fogo, os palestinos aguardam também um aumento da ajuda humanitária e Israel se prepara para a entrega de cerca de 20 reféns vivos mantidos pelo Hamas

image Ucrânia: Zelenski diz ter conversado com Trump e faz paralelo com cessar-fogo em Gaza

São esperados cerca de 600 caminhões por dia. Os veículos terão de ser inspecionados pelas forças israelenses antes de entrarem em Gaza. Segundo o Crescente Vermelho Egípcio, além de suprimentos médicos e alimentos, os caminhões levam tendas, cobertores e combustível.

Neste domingo, dezenas de caminhões cruzaram o lado egípcio da passagem de Rafah, ao sul de Gaza.

Ao mesmo tempo, milhares de palestinos retornam às áreas evacuadas pelas forças israelenses. Dos cerca de 2 milhões de moradores de Gaza, 90% tiveram que se deslocar durante a guerra entre as forças de Israel e o Hamas.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

guerra israel e hamas

faixa de gaza

Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

Palestinos voltam a bairros destruídos e Israel se prepara para libertar reféns

11.10.25 19h09

Justiça dos EUA limita uso da Guarda Nacional enviada por Trump a Illinois

11.10.25 18h43

Não há sobreviventes em explosão em fábrica de munição no Tennessee, nos EUA

11.10.25 18h22

Política

Enviado de Trump visita Gaza como parte da estabilização do cessar-fogo

Como parte de um acordo de cessar-fogo, os palestinos aguardam também um aumento da ajuda humanitária e Israel se prepara para a entrega de cerca de 20 reféns vivos mantidos pelo Hamas

11.10.25 16h02

MAIS LIDAS EM MUNDO

RASPADINHA MILIONÁRIA

Ganhador da raspadinha fica milionário, faz festa por 3 meses e acaba no hospital

Operador de empilhadeira faturou mais de R$ 7 milhões e decidiu "viver a vida". A celebração descontrolada terminou em emergência médica e embolia pulmonar

06.10.25 15h51

POLÊMICA

Grupos gays internacionais rompem com o ativismo trans e criam movimento LGB separado; entenda

O novo movimento, conhecido como LGB, cresce principalmente na Europa e nos Estados Unidos.

06.10.25 9h55

irresponsabilidade

Menina de 14 anos morre após cirurgia plástica; mãe e padrasto foram presos

Garota foi submetida a implantes mamários e transferência de gordura para os glúteos. Caso levou à proposta de uma lei que leva o nome da adolescente

08.10.25 17h46

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda