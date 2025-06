Caminhão tomba e liberta milhões de abelhas nos Estados Unidos

Havia uma agitação no ar na sexta-feira, 30, no noroeste do estado de Washington, nos Estados Unidos, quando cerca 14 milhões de abelhas escaparam de um caminhão comercial que capotou.

O caminhão transportava cerca de 31.751 quilos de colmeias de abelhas e tombou por volta das 4h da manhã, perto da fronteira com o Canadá, próximo à cidade de Lynden, informou o Escritório do Xerife do Condado de Whatcom em postagens nas redes sociais.

Anteriormente, as autoridades do Condado de Whatcom divulgaram a estimativa de que 250 milhões de abelhas haviam escapado, mas o número foi revisado para 14 milhões por apicultores que ajudaram no local, segundo o perfil no X de Whatcom. A maioria das abelhas foram recuperadas, disseram as autoridades.

O motorista não teria conseguido fazer uma curva fechada corretamente, fazendo com que o reboque tombasse em uma vala, disse Amy Cloud, porta-voz da gestão de emergências do condado, em um e-mail. O motorista não se feriu, informou Cloud.

Funcionários de obras públicas do condado e vários especialistas em abelhas responderam à ocorrência. As colmeias, que estavam em caixas, posteriormente caíram do caminhão, e apicultores locais se mobilizaram para ajudar a recuperar, restaurar e reorganizar as colmeias, segundo o escritório do xerife.

O plano é permitir que as abelhas retornem às suas colmeias e encontrem sua abelha-rainha nos próximos um ou dois dias, segundo o escritório do xerife. O objetivo é salvar o maior número possível de abelhas.

"Obrigado à maravilhosa comunidade de apicultores: mais de duas dezenas compareceram para ajudar a garantir que o resgate de milhões de abelhas polinizadoras fosse o mais bem-sucedido possível", disse a publicação do escritório do xerife.

O público foi orientado a evitar a área nesta sexta-feira. As abelhas são cruciais para o abastecimento alimentar, polinizando mais de 100 culturas, incluindo nozes, vegetais, frutas vermelhas, cítricos e melões. As populações de abelhas e outros polinizadores vêm diminuindo há anos, e especialistas culpam os inseticidas, parasitas, doenças, mudanças climáticas e a falta de uma alimentação diversificada.

Apicultores frequentemente transportam milhões de abelhas de um local para outro, pois deixá-las em um mesmo local por muito tempo pode esgotar os recursos disponíveis para outros polinizadores, informou o jornal The Seattle Times.

Alan Woods, presidente da Associação de Apicultores do Estado de Washington, disse ao jornal que o estado deveria ter uma "resposta de emergência padronizada para acidentes com veículos transportando abelhas". Em 2015, 14 milhões de abelhas escaparam de um caminhão ao norte de Seattle, na rodovia Interstate 5, e começaram a picar pessoas, informou o jornal na época.