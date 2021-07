Califórnia, NY e Departamento de Veteranos dos EUA exigirão que funcionários sejam vacinados

O Departamento de Assuntos de Veteranos (VA) dos Estados Unidos informou nesta segunda-feira (26) que seus mais de 100 mil funcionários da Saúde terão que ser vacinados contra a covid-19, tornando-se a primeira agência federal a emitir tal ordem. O estado da Califórnia e a cidade de Nova York anunciou o mesmo para seus trabalhadores.

O governo Joe Biden relutou em apoiar medidas como essa, mas se vê superado pelo aumento nas infecções da variante Delta, que afeta sobretudo as dezenas de milhões de americanos não imunizados.

Essa cepa atualmente é responsável por mais de 89% das infecções no país, onde 57% da população recebeu pelo menos uma dose da vacina e 49% estão totalmente vacinados.

"Cada vez que um veterano (de guerra) ou um funcionário do VA pisa em uma de suas instalações, merecem saber que fizemos tudo o que pudemos para protegê-los da covid-19", disse o titular do órgão, Denis McDonough, em um comunicado.

“Com este mandato, podemos mais uma vez fazer e manter essa promessa fundamental”, acrescentou. Os profissionais de saúde do VA têm oito semanas para serem totalmente imunizados.

O anúncio foi feito no momento em que a cidade de Nova York anunciou que exigirá que todos os seus funcionários públicos sejam vacinados ou testados semanalmente, enquanto a Califórnia ordenou uma medida semelhante para funcionários públicos e profissionais de saúde do setor privado.

Segundo o prefeito de Nova York, Bill de Blasio, a medida entrará em vigor em 13 de setembro e abrangerá mais de 300 mil pessoas na maior cidade dos Estados Unidos.

Enquanto isso, a iniciativa da Califórnia alcança quase 240 mil funcionários estaduais e centenas de milhares de trabalhadores da saúde privada, que precisam ser imunizados até 21 de agosto, de acordo com um comunicado do gabinete do governador Gavin Newsom.

Enquanto isso, o prefeito de São Francisco, London Breed, disse que qualquer pessoa que a cidade ou condado contratar deverá ser vacinada antes de começar seu trabalho, ampliando o escopo de uma ordem de imunização anunciada na semana passada para funcionários da cidade.