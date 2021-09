Caixão construído há mais de quatro mil anos é encontrado por historiadores

Um caixão de madeira construído há mais de 4 mil anos, na Idade do Bronze, foi encontrado na Inglaterra, durante obras em um campo de golfe. De acordo com arqueólogos da Universidade de Sheffield, dentro estavam restos mortais de um homem e um objeto muito raro. As informações são do Portal IG.

A descoberta aconteceu em 2018, no entanto, somente agora está passando por processos de conservação. Os pesquisadores afirmaram que o túmulo é uma evidência de que uma pessoa bem conceituada foi enterrada nele, dado o esforço e detalhe na construção. Também destacam que encontraram um machado raro, com apenas outros 12 iguais no Reino Unido.

(Reprodução: Redes Sociais)

O túmulo possuía três metros de comprimento e um metro de largura, e foi construído com troncos de árvores: "A matéria orgânica foi preservada nas condições úmidas e sem ar dentro do tronco oco da árvore, isso pode nos dizer sobre as plantas que foram escolhidas para amortecer o corpo e até mesmo a época do ano em que esse homem foi sepultado", disse Hugh Willmott, pesquisador.

O caixão foi transferido para um instituto arqueológico. No local, está passando por trabalhos de preservação, após ficar um ano em armazenamento refrigerado. Segundo Ian Panter, chefe de conservação, assim que o trabalho for finalizado os itens serão transferidos para o museu The Collection.