Cães e gatos entram em pânico em hospital por conta de fogos de artifício

Animais e funcionários do RSPCA Harmsworth Animal Hospital, em Finsbury Park, norte de Londres, enfrentaram o pânico quando o prédio foi atingido por fogos de artifício, no último dia 5 de novembro, durante uma noite de fogos chamada Bonfire Night (noite da fogueira).

Os cuidadores de animais tiveram que se abrigar nas instalações usadas para o acolhimento dos pets junto eles, enquanto grupos de pessoas soltavam fogos de artifício do lado de fora.

A polícia também foi alvo dos fogos enquanto tentava proteger a equipe e os animais do Hospital Harmsworth.

Imagens feitas por um membro da equipe e compartilhadas no Facebook pela RSPCA Harmsworth mostram a rua que fica em frente ao hospital veterinário luminada por fogos de artifício e também a situação dos animais aterrorizados com o barulho proveniente dos rojões lançados do lado de fora.

Rose, uma rottweiler, teve de ser transferida para uma sala mais silenciosa pelos funcionários para ser confortada. O funcionário que filmou o episódio chega a comentar durante o vídeo: "É como se estivéssemos em uma zona de guerra."

Muitos animais tiveram que ser removidos para outro setor do prédio devido ao perigo em que se encontravam, inclusive de serem atingidos por um dos fogos de artifício.

Na mensagem postada junto com o vídeo compartilhado, a direção do hospital falou sobre os problemas gerados por essa prática criminosa: “Nossos pobres pacientes ficam apavorados todos os anos por conta da venda de fogos de artifício ao público. Na semana passada, em particular, passamos por momentos terríveis com gangues de jovens em confronto com a polícia bem na nossa porta. Fogos de artifício estão sendo direcionados a prédios e à polícia, causando muitos transtornos aos nossos pacientes, que embora estejam seguros dentro do nosso prédio, ficam bastante perturbados.”