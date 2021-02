Cães de Lady Gaga são roubados e homem é baleado durante o crime

Na noite desta quarta-feira (24), dois buldogues da cantora Lady Gaga foram roubados, enquanto o passeador dos cães foi atingido com uma bala no peito. A Polícia foi acionada e, ao chegar no local, o profissional estava consciente, porém com dificuldades para falar.

Ryan Fischer, de apenas 30 anos de idade, foi abordado enquanto caminhava com os animais, Koji, Miss Asia e Gustavo, na região de West Hollywood, Los Angeles, por volta das 22 horas. Ele foi levado para o hospital imediatamente, onde segue em observação em estado grave.

Os suspeitos como dois homens negros, que usavam bonés de beisebol. Segundo a polícia, eles teriam fugido em direção ao norte da Avenida Sierra Bonita em um carro BMW branco. Não há, até o momento, notícias sobre o paradeiro dos cachorros de Lady Gaga, e tampouco se sabe se os animais foram alvejados na hora do crime.

Recompensa

Quando tomou ciência do crime, a cantora ficou desesperada. Segundo o TMZ, ela ficou perturbada ao saber que seus cachorros foram roubados e decidiu oferecer uma recompensa de US $ 500 mil (o equivalente a R$ 2,7 milhões na cotação desta quinta-feira, 25) pelos animais.

Foi criado, inclusive, um e-mail específico para receber informações sobre os animais, kojiandgustav@gmail.com.

(Reprodução Instagram)