Cadáver é encontrado em porta-malas de carro incendiado

O corpo encontrado no último final de semana dentro do porta-malas de um carro incendiado foi identificado como sendo de um brasileiro. O automóvel estava na cidade de Mariano Roque Alonso, próxima a Assunção, no Paraguai, e dentro dele estava Paulo Vilela Resende Neto, de 36 anos.

O veículo pertencia a uma brasileira que não teve o nome divulgado. Ela morava em San Lorenzo, cidade a 18 km de Mariano Roque Alonso, e voltou ao Brasil em março, por conta da pandemia do novo coronavírus. A cidade paraguaia é conhecida pela concentração de universitários.

A Polícia Nacional do Paraguai já teria entrado em contato com a mulher, que afirmou que ele ficou aos cuidados de Paulo, que estudava medicina no país vizinho.

De acordo com o Ministério Público do Paraguai, o corpo passou por exames para comparar com dados de Paulo. Os resultados coincidiram com os documentos apresentados por familiares da vítima.

Família

O pai da vítima, o empresário Cícero Rezende, define o estudante como um jovem meigo, gentil, colega de todos, sem inimigos. Ele falou, muito emocionado, sobre a trajetória de Paulo, que saiu há seis anos do Brasil em busca do sonho de tornar-se médico.

"Ele era formado em administração de empresa e trabalhou comigo até sair do país. Um dia me disse que iria embora pro Paraguai fazer medicina e foi mesmo", relembra.

O empresário sempre fez questão de acompanhar o dia a dia do filho, mesmo de longe. Ele citou as dificuldades financeiras encontradas por Paulo no Paraguai: "O começo foi muito difícil. Paulo se sustentava como motorista de aplicativo e ganhava uma comissão ao levar brasileiros para estudar no Paraguai. Era bem apertado, mas ele se virava bem. Estava no último ano do curso, iria se formar em julho de 2021".

"Esperávamos o Paulo no Natal deste ano para comemorarmos juntos e matarmos a saudade. Não vai ser possível, então terei que ficar apenas com as boas lembranças", relatou.

Cícero disse que parece viver um pesadelo e não consegue encontrar explicação para esse caso. O empresário informou, ainda, que, de acordo o advogado da família, que o acompanha a situação no consulado, 18 pessoas já foram ouvidas no Paraguai.

Nenhuma hipótese de vingança, envolvimento com tráfico ou contrabando pode ser levantada, até o momento.

O corpo de Paulo Rezende será cremado. As cinzas serão entregues em uma urna para a família. Paulo deixa um filho de 10 anos; a irmã, de 20 anos, também estudante de medicina; e a mãe, Mara Guimarães Rezende.

A família afirmou que pretende homenagear o estudante de medicina na data em que ele iria se formar.