Cachorro é resgatado com vida em meio aos escombros após terremoto na Venezuela

Em meio à devastação causada pelo terremoto na Venezuela, um filhote de cachorro foi resgatado com vida dos escombros em Pinto Salinas, na noite desta quarta-feira (24). O país foi atingido por dois terremotos de magnitude 7,2 e de 7,5, com epicentros separados por apenas 5 km de distância.

O animal foi encontrado sob os escombros de um prédio que desabou após os tremores que atingiram o país. As tutoras do cachorro, mãe e filha, morreram na tragédia. O momento repercutiu nas redes sociais. As imagens registram momentos de emoção durante as operações de busca realizadas por moradores e equipes de socorro.

Além do cachorro, crianças foram retiradas com vida dos destroços no local por pessoas que participavam das buscas por sobreviventes nas áreas mais afetadas pelos tremores.

Equipes de buscas de diversos países estavam previstas para chegar à Venezuela na manhã desta quinta-feira (25). Autoridades venezuelanas estimam ao menos 164 mortos após dois terremotos de magnitudes 7,2 e 7,5 atingirem Caracas e outras regiões. O número de vítimas pode aumentar conforme as buscas continuam.

As operações de resgate seguem em diversas regiões atingidas pelos terremotos. Moradores, agentes de segurança e equipes de emergência trabalham durante todo o dia na tentativa de localizar vítimas e retirar pessoas presas em estruturas que desabaram.

No país, as autoridades locais seguem monitorando a situação e avaliando os danos causados pelos abalos sísmicos.