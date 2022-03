Cachorro abandonado por 'ser gay' é adotado por uma família gay

O cãozinho Fezco ganhou a simpatia de pessoas ao redor do mundo após ser abandonado por seus antigos tutores, que alegaram que o cachorro era “gay”. O animal da Carolina do Norte (EUA) foi adotado e agora vive em uma família com um casal gay. As informações são do jornal Extra.

O cachorro foi levado para um abrigo de animais após seus antigos tutores o verem montando em outro macho. O caso viralizou nas redes sociais e gerou revolta, já que o comportamento do animal é comum em brincadeiras e não é relacionado à sexualidade.

Nova família

Com toda comoção, Fezco foi adotado por Steve Nichols e John Winn. De acordo com a emissora WCCB, o casal disse que sofre a mesma discriminação, intolerânica e ignorância que o animal, de 5 anos.

Ao verem a notícia sobre o animal, os dois homens se entreolharam e disseram: "Podemos fazer algo sobre isso". O casal logo entrou com um pedido de adoção de Fezco e poucos dias depois foi escolhido para ser o tutor do pet.

Agora, Fezco se chama Oscar, em homenagem a Oscar Wilde, poeta e dramaturgo irlandês que foi preso e publicamente envergonhado por ser gay.

"Foi uma das coisas mais estúpidas que já ouvi", disse Steve sobre o abandono do cãozinho.

"Faz sentido que o cão gay seja adotado por uma família gay amorosa", completou.