Cabeça decapitada é achada em máscara de homem-aranha enviada pelo correio

Uma fiscalização de rotina do Correo Argentino acabou por revelar um episódio macabro. Dentro de uma caixa que seria enviada da Argentina para os Estados Unidos, os funcionários encontraram a cabeça decapitada de uma criança com uma máscara do homem-aranha. Os restos mortais estavam mumificados. O caso foi registrado na última semana.

Até o momento, o que se sabe sobre o caso, segundo o portal argentino Infobae, é que o remetente classificou o conteúdo da caixa como um "brinquedo de homem-aranha", mas, ao passar por um scanner, os funcionários do correio teriam observado a existência de sinais de material humano no pacote. Ao abrir a caixa, encontraram a cabeça decapitada, envolta em gase e com a base de corte cicatrizada.

Enviado para análise forense, os restos mortais foram atribuídos pela perícia a um menino com idade entre 9 e 12 anos. A caixa foi despachada por uma pessoa usando nome falso em uma agência de San Telmo e tinha como destino o endereço de uma celebridade de reality show em Nova York. Até o momento, a polícia não encontrou o remetente do pacote.