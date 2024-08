Vídeo: 'Buzinaço' de táxis autônomos incomodam vizinhos nos EUA

Os táxis autônomos da Waymo, empresa ligada ao Google, estão causando incômodo aos vizinhos de um estacionamento em São Francisco, Estados Unidos, devido ao som das buzinas que tocam mutualmente durante a madrugada.

Segundo a imprensa local, os moradores têm reclamado do problema desde o fim de julho. Os carros, que transportam passageiros, ficam estacionados em uma área alugada pela Waymo quando não estão em serviço. Esses automóveis são programados para buzinar quando encontram obstáculos nas vias.

VEJA MAIS

As ocorrências são mais frequentes durante a madrugada, horário em que não há demanda de passageiros, resultando em uma reunião de vários carros no estacionamento. Com isso, os carros frequentemente buzinam ao mesmo tempo, enquanto manobram entre as vagas.

ASSISTA

Em nota, a Waymo reconheceu o problema e informou que está desenvolvendo uma solução. "Estamos cientes de que, em alguns cenários, os carros da Waymo podem buzinar enquanto manobram no estacionamento. Identificamos a causa e estamos trabalhando em uma correção", diz a nota.

Moradores, como a engenheira de software Sophia Tung, expressaram sua frustração com o barulho constante, que interrompe o sono. Tung compartilhou nas redes sociais que as buzinas a mantiveram acordada durante a noite.

Além disso, a Waymo já enfrentou reclamações anteriores sobre a velocidade dos veículos e paradas inesperadas, que causavam congestionamentos nas estradas.

*(Pedro Garcia, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de OLiberal.com)