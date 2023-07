Bruxelas: europeus prometem até US$ 100 bilhões por ano para financiar clima

Nesta terça-feira (18), chegou ao fim a 3ª Cúpula da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac) e da União Europeia (UE), realizada em Bruxelas, na Bélgica. O encontro reuniu 60 líderes dos dois continentes, incluindo o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A cúpula, que não ocorria desde 2015, aconteceu em um momento de aproximação entre os europeus e os países latino-americanos. A declaração final do encontro, divulgada pelas chancelarias dos países, aborda mais de 40 pontos e abrange uma ampla gama de temas de interesse comum. Um desses pontos, que tem sido objeto de cobrança por parte de governos de países pobres e em desenvolvimento, diz respeito à disponibilização de recursos pelas nações mais ricas para financiar projetos de mitigação e adaptação às mudanças climáticas.

No trecho da declaração, destaca-se o reconhecimento do impacto das alterações climáticas em todos os países, especialmente nos países em desenvolvimento e mais vulneráveis, como os pequenos Estados insulares em desenvolvimento no Caribe, as regiões ultraperiféricas da União Europeia, os países e territórios ultramarinos associados à União Europeia e os países em desenvolvimento sem litoral. Também é ressaltada a importância de cumprir o compromisso dos países desenvolvidos de mobilizar prontamente US$ 100 bilhões por ano para o financiamento climático, além de dobrar o financiamento para adaptação até 2025.

Durante a abertura da cúpula, o presidente Lula criticou mais uma vez os países ricos por não cumprirem a promessa feita em 2009 de destinar US$ 100 bilhões por ano aos países em desenvolvimento como forma de compensação pela crise do aquecimento global e pela necessidade de conter as emissões de carbono, visando alcançar a meta de limitar o aumento da temperatura do planeta a até 1,5 grau Celsius até o final do século, que é o objetivo mais ambicioso da comunidade internacional.

VER MAIS

A declaração conjunta também expressa profunda preocupação com a guerra em curso na Ucrânia, pedindo esforços por uma paz justa e sustentável na região. Além disso, aborda a grave situação humanitária no Haiti, prometendo esforços internacionais para ajudar o país a superar a complexa crise que enfrenta há décadas. Sobre a Venezuela, o texto defende um diálogo construtivo entre as partes nas negociações lideradas pelo país na Cidade do México. Esse assunto também foi discutido em uma reunião paralela envolvendo os presidentes da França, Brasil, Argentina e Colômbia, juntamente com um representante da União Europeia, com representantes do governo e da oposição venezuelana.

Diversos compromissos são reafirmados

O documento reafirma diversos compromissos nas áreas de comércio justo, saúde, segurança pública, combate à pobreza e desigualdades. A próxima cúpula Celac-UE está programada para ocorrer em 2025, desta vez em um país latino-americano ou caribenho.

No último dia de sua viagem à Bélgica, o presidente Lula teve encontros bilaterais com líderes dos governos da Alemanha, Suécia, Dinamarca e Áustria. Ele também participou de um café da manhã com lideranças progressistas e democratas da América Latina e Europa. Lula retornará ao Brasil na manhã de quarta-feira (18), após conceder uma coletiva de imprensa em Bruxelas.